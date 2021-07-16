РИАМО - 16 июл. Москва улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, которые составляются по результатам онлайн-голосования пользователей по всему миру. Как показывают рейтинги, за последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

«Москва демонстрирует положительную динамику в ряде рейтингов Numbeo, например, с 2015 по 2021 годы столица улучшила свои позиции на 137 строк в индексе преступности, а в индексе загрязненности окружающей среды - на 111 строк», - сказал Пуртов.

За год столица России поднялась на 36 позиций в индексе преступности (Crime Index), переместившись с 230 на 266 строчку (первое место в рейтинге занимает самый небезопасный город). По мнению пользователей, Москва безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны и еще 155 городов мира.

Москву высоко оценили по большинству показателей: в городе особенно низкие риски быть ограбленным, подвергнуться нападению на почве расовой, этнической, гендерной или религиозной принадлежности. Самыми безопасными городами в 2021 году жители вновь назвали Доху, Абу-Даби и Тайбэй.

В индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) Москва улучшила свои позиции на 7 строк, переместившись со 164 на 171 место (первое место занимает самый загрязненный город). В обоих изданиях индекса 2021 года в тройке лидеров - Веллингтон (Новая Зеландия), Хельсинки и Ставангер (Норвегия).

Как отметил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов, Москва поднялась на 7 строк в индексе здравоохранения (Health Care Index) - со 191 до 184 места. Индекс оценивает качество предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, включая уровень квалификации медицинского персонала, оснащенность больниц и поликлиник необходимым оборудованием.​

«В этом индексе Москва обошла более 90 городов: Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Манилу, Рим и другие. Первые места рейтинга заняли тайваньские города Тайбэй и Гаосюн, а также австралийский Голд-Кост», - сказал Иванов.​