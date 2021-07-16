РИАМО - 16 июл. Система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной с 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, система обязательных QR-кодов будет отменена с понедельника. При этом ситуация с Covid-19 в городе остается сложной, однако основные показатели улучшаются четвертую неделю.
Мэр подчеркнул, что свыше 2 млн человек сделали прививку от инфекции за последний месяц.
С 28 июня столичные кафе и рестораны были обязаны пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдавали привитым от Covid-19, а также тем, кто переболел не более полугода назад и людям с отрицательным ПЦР-тестом, действующим в течение 72 часов.
Данная мера была направлена на снижение роста заболеваемости коронавирусом в столице.
Ранее Собянин сообщал, что за последние недели для походов в столичные заведения общепита выдали свыше 3 млн QR-кодов.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.
- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.
- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.
- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.
- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.
- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.
- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.
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