РИАМО - 16 июл. Система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной с 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, система обязательных QR-кодов будет отменена с понедельника. При этом ситуация с Covid-19 в городе остается сложной, однако основные показатели улучшаются четвертую неделю.

«От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших Covid, на треть снизилось количество госпитализаций. Это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, массовой вакцинации», — заявил Собянин на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мэр подчеркнул, что свыше 2 млн человек сделали прививку от инфекции за последний месяц.

С 28 июня столичные кафе и рестораны были обязаны пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдавали привитым от Covid-19, а также тем, кто переболел не более полугода назад и людям с отрицательным ПЦР-тестом, действующим в течение 72 часов.

Данная мера была направлена на снижение роста заболеваемости коронавирусом в столице.

Ранее Собянин сообщал, что за последние недели для походов в столичные заведения общепита выдали свыше 3 млн QR-кодов.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.