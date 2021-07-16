РИАМО - 16 июл. Два раза в месяц будут проходить встречи главных врачей подмосковных медучреждений с местными жителями, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Сейчас система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Мы понимаем, что у жителей есть вопросы, на которые требуются ответы», - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, эти встречи проводятся, чтобы предоставить людям всю интересующую их информацию по теме здравоохранения.

Встречи будут проходить каждую вторую и четвертую среды месяца. Уточнить время и место проведения мероприятия можно в администрации медицинской организации.