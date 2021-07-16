РИАМО - 16 июл. Общее собрание клуба лидеров России «Эльбрус» состоялось 15 июля в Москве, где победители и финалисты флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России» – подвели итоги работы клуба за 3 года, сообщают организаторы.

В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

«Я знаю, насколько активными были в этот непростой период пандемии победители и финалисты «Лидеров России» – не только на своих рабочих местах, но и сверх того. Я убежден, что особая моральная победа России в том, что в трудной ситуации люди не прячутся в свои норки, решают не только свои проблемы. Чем сложнее, тем больше готовность помогать другим – на мой взгляд, это культурный код нашей страны», – сказал Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что «Лидеры России» лично шли в штабы волонтеров, развозили продукты пожилым людям, помогали в детских домах и домах престарелых, помогали врачам.

«Это особая ответственность того, кто считает себя лидером. С точки зрения наставников, для нас важны три цели в общении членов клуба «Эльбрус». Во-первых, важно быть успешным, потому что это не только ваш вопрос, вы являетесь ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером. Во-вторых, необходимо нести это бремя ответственности и быть образцом для подражания для подрастающего поколения», - добавил Кириенко.

По его словам, одна из основных задач клуба – это сплоченность и взаимопомощь его участников, обмен лучшим опытом и практиками.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность ценностей в жизни лидера и рассказал о роли социального лифта в судьбах победителей и финалистов конкурса.

«Эффективность социального лифта во многом зависит от всех вас, как вы будете продвигать эти ценности и развиваться. Все проекты президентской платформы, в частности, конкурс «Лидеры России», будут оцениваться не сейчас, не по количеству поданных заявок или зарегистрировавшихся участников. Через много лет наступит подведение итогов – эта история «вдолгую», как марафонская дистанция», - рассказал Комиссаров.

В ходе встречи Лидеры активно принимали участие в тематическом нетворкинге, делились своим опытом и жизненными кейсами в формате TED-выступлений.