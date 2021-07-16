РИАМО - 16 июл. Стандарты качества жилого помещения утвердили в Московской области. Теперь в регионе будут реализовывать только те проекты, которые соответствуют высоким требованиям комфорта и безопасности, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Стандарты предусматривают современные планировочные решения, светлые и удобные подъезды, привлекательный внешний вид фасадов и благоустройство высокого качества.
В качестве разработчика нормативов выступила Мособлархитектура. Ведомство представило документ архитекторам и застройщикам в рамках практической конференции «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона». Мероприятие прошло 14 июля в Центральном доме архитектора.
Участники обсудили методику стандартов, ее обновление в соответствии с внедрением передовых технологий, современных архитектурных решений и качественных стройматериалов и конструкций.
«Стандарты качества жилой застройки Подмосковья – настоящий прорыв в области архитектуры и градостроительства региона. Мы задаем новую, принципиально высокую планку жилищного строительства в Московской области», – заявила главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Она добавила, что контролироваться стандарты будут на нескольких этапах: на стадии выдачи свидетельства об архитектурно-градостроительном облике, экспертизы проектной документации и выдачи разрешения на строительство.
В стандартах закреплен ряд принципов. Один из основных – качество, доступное всем. Теперь в новых домах будут проектировать подъезды без ступеней, лестниц и пандусов, просторные вестибюли с колясочными и помещениями для консьержа. Входные группы планируется делать с максимальным остеклением и оснащать системами видеонаблюдения.
Первые этажи в новых жилых корпусах будут делать не менее 4,2 м – под магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания.
Мусоропроводов – источников антисанитарии – в зданиях не будет. Вместо них планируется создать специальные помещения и площадки с возможностью сортировки отходов.
Стандарты позволят сделать облик новых жилых кварталов гармоничным. Новые правила предусматривают обязательное остекление балконов и лоджий, места для размещения кондиционеров, вариативность и качество отделочных материалов.
На территории ЖК будут создаваться безбарьерная среда без перепадов высот, качественные спортивные и детские площадки. Обязательной частью благоустройства будет озеленение и создание освещения. Приоритет отдадут дворам без машин.
Стандарты оценил народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков.
Он отметил, что решать вопросы качества жилья необходимо только в прямой увязке с формированием комфортной среды и обеспечением населения всеми элементами социальной инфраструктуры и транспортной доступности.
«Мы часто ностальгируем по прошлому, по существовавшим прежде жестким правилам и СНИПам, забывая при этом, что жизнь идет вперед, градостроительная наука также стремительно развивается, и это данность. А потому самый верный путь – опираясь на опыт, изучать реальность и предлагать новые решения. Что и сделали градостроители Московской области. И это отличный пример профессионализма», – заключил Шумаков.
Конференцию «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона» организовали комитет по архитектуре и градостроительству области и ассоциация проектировщиков региона при поддержке Союза архитекторов России.
Стандарты жилой застройки, примеры отделки и оформления мастер-плана, каталог архитектурных решений объектов капитального строительства и другие документы опубликованы на сайте Мособлархитектуры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии