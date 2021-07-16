РИАМО - 16 июл. Стандарты качества жилого помещения утвердили в Московской области. Теперь в регионе будут реализовывать только те проекты, которые соответствуют высоким требованиям комфорта и безопасности, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Стандарты предусматривают современные планировочные решения, светлые и удобные подъезды, привлекательный внешний вид фасадов и благоустройство высокого качества.

«Теперь качество новостроек будет определять свод правил, в которых закреплены особенности внешнего облика, планировки, строительства и благоустройства территории. Это очень важный документ, призванный обеспечить строительство только самого современного жилья в регионе», – сказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В качестве разработчика нормативов выступила Мособлархитектура. Ведомство представило документ архитекторам и застройщикам в рамках практической конференции «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона». Мероприятие прошло 14 июля в Центральном доме архитектора.

Участники обсудили методику стандартов, ее обновление в соответствии с внедрением передовых технологий, современных архитектурных решений и качественных стройматериалов и конструкций.

«Стандарты качества жилой застройки Подмосковья – настоящий прорыв в области архитектуры и градостроительства региона. Мы задаем новую, принципиально высокую планку жилищного строительства в Московской области», – заявила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Она добавила, что контролироваться стандарты будут на нескольких этапах: на стадии выдачи свидетельства об архитектурно-градостроительном облике, экспертизы проектной документации и выдачи разрешения на строительство.

В стандартах закреплен ряд принципов. Один из основных – качество, доступное всем. Теперь в новых домах будут проектировать подъезды без ступеней, лестниц и пандусов, просторные вестибюли с колясочными и помещениями для консьержа. Входные группы планируется делать с максимальным остеклением и оснащать системами видеонаблюдения.

Первые этажи в новых жилых корпусах будут делать не менее 4,2 м – под магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания.

Мусоропроводов – источников антисанитарии – в зданиях не будет. Вместо них планируется создать специальные помещения и площадки с возможностью сортировки отходов.

Стандарты позволят сделать облик новых жилых кварталов гармоничным. Новые правила предусматривают обязательное остекление балконов и лоджий, места для размещения кондиционеров, вариативность и качество отделочных материалов.

На территории ЖК будут создаваться безбарьерная среда без перепадов высот, качественные спортивные и детские площадки. Обязательной частью благоустройства будет озеленение и создание освещения. Приоритет отдадут дворам без машин.

«По сути, новые стандарты – это систематизированный свод предложений и замечаний, которые поступают от экспертов в рамках рассмотрения проектов жилой застройки на рабочей группе Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. Мы устанавливаем не только требования к внешнему виду, но и критерии качества используемых материалов», – подчеркнула Кузьмина.

Стандарты оценил народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

Он отметил, что решать вопросы качества жилья необходимо только в прямой увязке с формированием комфортной среды и обеспечением населения всеми элементами социальной инфраструктуры и транспортной доступности.

«Мы часто ностальгируем по прошлому, по существовавшим прежде жестким правилам и СНИПам, забывая при этом, что жизнь идет вперед, градостроительная наука также стремительно развивается, и это данность. А потому самый верный путь – опираясь на опыт, изучать реальность и предлагать новые решения. Что и сделали градостроители Московской области. И это отличный пример профессионализма», – заключил Шумаков.

Конференцию «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона» организовали комитет по архитектуре и градостроительству области и ассоциация проектировщиков региона при поддержке Союза архитекторов России.

Стандарты жилой застройки, примеры отделки и оформления мастер-плана, каталог архитектурных решений объектов капитального строительства и другие документы опубликованы на сайте Мособлархитектуры.