РИАМО - 16 июл. Более 1,6 тыс. исторических зданий и памятников отреставрировали на территории столицы за прошедшие 10 лет, на сегодняшний день в работе находится еще около 1 тыс. объектов, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«За последние 10 лет в городе отреставрировано более 1,6 тыс. зданий и памятников. Каждый год эта цифра увеличивается более чем на 100 объектов», — сказал Емельянов.

Он отметил, что на сегодняшний день в городе за полгода выдано 700 заданий на проектирование и более 500 разрешений на ремонт и реставрационные работы.

«На сегодняшний день помимо зданий, уже приведенных в порядок, в проектировании, научно-исследовательских работах и реставрации находится более 1 тыс. объектов», — уточнил Емельянов.

Глава Мосгорнаследия подчеркнул, что темпы реставрационных работ в городе будут сохраняться.

«Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, он постоянно динамично развивается. Здесь расположено более 8 тыс. разнообразных объектов культурного наследия. Мы многое делаем, чтобы объектов в аварийном техническом состоянии становилось меньше», — заключил Емельянов.