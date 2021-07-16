РИАМО - 16 июл. В рамках областной программы по ликвидации «глупых» пробок на дорогах подмосковной Лобни стало меньше заторов, движение транспорта и пешеходов стало проще, сообщил начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Проект стартовал в начале этого года по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. Поводом для этого стало обращения жителя Подольска по поводу светофора, который «превращал его жизнь в ад». Светофоры работают в одном и том же режиме целый день. Маятниковая миграция, когда поток жителей едет с работы и на работу, превращала обычные перекрестки в пробочные места», — сказал Щулепников журналистам.

Для того, чтобы выявить самые проблемные места, на портале «Добродел» запустили специальный опрос: его участники указывали перекресток, где образуются заторы. Также участники указывали время суток, когда образуются пробки и что может быть их причиной. Всего было получено около 7 тыс. таких сообщений.

Для работы над проблемными перекрестками привлекли транспортных инженеров. Таким образом в Лобне появилось два «умных» перекрестка.

«Мы заменили дорожный контроллер на интеллектуальный, контроллер производства нашей компании. Установили контроллеры индуктивных петлевых детекторов, которые размещены на всем перекрестке. Они считывают интенсивность и наличие транспорта. Контроллер считывает данные, полученные с детекторов, и включает или выключает зеленый сигнал светофора», — сказал технический директор «Спецдорпроекта» Константин Антонович.

Он пояснил, что основная задача — это максимально эффективное использование зеленого сигнала светофора. Если транспорта нет, то фаза переключается на более загруженное направление.

«Перекресток стал «умным»: если на направлении нет транспорта, то зеленый сигнал там не включается. Например, если вы ночью приезжаете на перекресток, то вы проезжаете его, не ожидая долго. Когда час пик, то самому загруженному направлению дается больше зеленого света, чтобы его разгрузить», — сказал Антонович.

На пересечении улиц Ленина и Катюшки организована поворотная левая полоса за счет переноса тросового ограждения. Специалисты изменили режим работы светофора, тем самым сократив время ожидания для пешеходов вдвое.

С момента запуска программы на областных дорогах ликвидировано более 160 пробок — это 80% от плана работ на год. До конца года будет разгружено движение транспорта еще минимум на 40 участках.