РИАМО - 16 июл. ПСБ открыл офис в Дмитрове – первый в городе и 21-й в Московской области, сообщает пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк».

Новый офис имеет универсальный формат – в нем предлагается полный спектр банковских услуг для юридических и физических лиц, включая VIP-клиентов. Дополнительный офис «Дмитровский» удобно расположен в центре города на улице Маркова, д.8 А, где проходят основные пешеходные маршруты и сосредоточены транспортные потоки.

В офисе можно открыть вклад, счет, оформить кредитную карту или потребительский кредит, заключить договор ИСЖ, приобрести инвестиционные продукты и многое другое. В отделении располагаются два банкомата в круглосуточной зоне доступа, что позволяет клиентам в любое время снимать и вносить деньги на карты, погашать кредиты и пр. Для сервисного обслуживания зарплатных клиентов на территории Дмитровского округа установлены 8 банкоматов.

ПСБ продолжает расширять региональную сеть и усиливает свое присутствие на территориях с развитым промышленным сектором. Дмитров – это крупный экономический центр Московской области с благоприятным инвестиционным климатом и социальной инфраструктурой, развитым производством и сельским хозяйством. В нем сосредоточено большое количество заводов, комбинатов, логистических центров, производственных компаний, а в находящейся поблизости Дубне – наукоемкие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Главой офиса в Дмитрове назначена Елена Андрианова, имеющая 35-летний опыт работы в банковской сфере.

«В нашем городе проживает порядка 70 тысяч человек, многие из которых работают на заводах города, в государственных и социальных учреждениях, являются частными предпринимателями. С некоторыми компаниями промышленного комплекса мы уже начали активное сотрудничество, так как до открытия полноценного офиса в Дмитрове на протяжении полугода работала экспериментальная точка продаж ПСБ. За несколько месяцев работы нашими клиентами стали более 2 100 физических лиц и свыше 120 юридических лиц», - сказала Елена Андрианова.

Она добавила, что в отделении предлагается большой выбор услуг и продуктов для госслужащих, военных, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, а также для застройщиков, предприятий МСБ и корпоративного сектора, при этом оставаясь универсальным банком для всех. Одна из приоритетных задач – оказание высочайшего сервиса посредством самых современных банковских технологий.

Дополнительный офис «Дмитровский» работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 19:00 без перерыва, в субботу с 10-00 до 16-30 также без перерыва, воскресенье – выходной.