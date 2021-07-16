РИАМО - 16 июл. Москва лидирует по объему госфинансирования объектов культурного наследия по сравнению с Парижем, Римом, Лондоном и Берлином, заявила старший менеджер практики оказания услуг государственным органам и публичным организациям консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwС) Ксения Повещенко.

Организация провела сравнительный анализ системы сохранения культурного наследия в пяти столицах за поседение пять лет - в Москве, Берлине, Париже, Риме и Лондоне.

«По финансированию был рассмотрен размер государственного финансирования объектов культурного наследия - здесь бесспорным лидером с превышением практически в 3 раза является Москва. Объем госфинансирования за последние пять лет превысил 1,4 млрд евро, второе место - Париж, затем Рим, Лондон, в Берлине финансирование очень разрозненное», - заявила Повещенко.

Она отметила, что это яркая отличительная черта российской столицы.

«Одном их примеров программ финансирования и привлечения средств инвесторов является «Рубль за квадратный метр» (программа правительства Москвы - ред.). Уже 26 объектов в программе», - заключила Повещенко.

Программа правительства Москвы о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии, по льготной цене 1 рубль за кв. м стартовала в январе 2012 года. В ее основе - практика привлечения частных инвесторов к реставрации памятников истории и культуры, распространенная во всем мире. Она носит название «принцип 1 евро».