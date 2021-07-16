РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. 19 автомобилей эвакуировали в Котельниках в рамках рейда сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес администрации Котельников приходят жалобы на неподобающее поведение водителей транспортных средств на 2-ом и 3-ем Покровских проездах, что негативно влияет на безопасность дорожного движения. В связи с этим сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией округа провели профилактический рейд на территории данных улиц.

В ходе мероприятия сотрудниками ОГИБДД было остановлено и проверено 96 водителей автотранспортных средств, составлено более 30 административных протоколов, эвакуировано 19 автомобилей.

Госавтоинспекторы просят водителей вести себя вежливо и корректно, при этом соблюдать правила дорожного движения.