РИАМО - 16 июл. Температура воздуха, по данным станции ВДНХ на 12:00, достигла в Москве +30,3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Относительная влажность воздуха составляет 45,1%, а атмосферное давление зафиксировалось на показателе 745 мм рт.ст.

Максимальная температура для 16 июля за 70 лет составляет 33,6 градуса тепла. В прошлом году воздух в столице в этот день прогрелся только до +16.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды на 17 и 18 июля. В эти дни температура в столице составит +30-32 градуса тепла.

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