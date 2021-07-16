РИАМО - 16 июл. Москва лидирует среди европейских столиц по числу деревянных зданий и усадебных комплексов, а также находится в числе лидеров по количеству монументов и памятников, рассказала старший менеджер практики оказания услуг государственным органам и публичным организациям консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwС) Ксения Повещенко.

Организация провела сравнительный анализ системы сохранения культурного наследия в пяти столицах за поседение пять лет - в Москве, Берлине, Париже, Риме и Лондоне.

«Преимущества у Москвы - это археология, второе место после Рима. Мы лидируем по числу монументов и памятников после Лондона. Также Москва обладает богатым туристским наследием», - сказала Повещенко.

Она отметила, что российская столица лидирует также по количеству усадебных комплексов, а еще по числу религиозных объектов среди охраняемых зданий.

«У нас наибольшее количество фортификационных сооружений. Также Москва - лидер по количеству парков, поставленных под охрану, их 110. Также мы лидеры по количеству зданий из дерева, их особенно сложно сохранять. У нас очень большая доля зданий 18-19 веков», - заключила Повещенко.

По ее словам, в большинстве городов - кроме Москвы - экспертиза никак не формализована, тогда как в российской столице разработана балльная система оценки.