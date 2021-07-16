РИАМО - 16 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как вводят в оборот сельхозземли в городском округе Кашира, в частности, на предприятии «Русское поле», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Глава региона также протестировал технику, которую компания приобрела на областные субсидии. За рулем трактора «Кировец» Воробьев вспахал землю.

«Мы давно занимаемся вводом земли в оборот. Когда-то в Московской области было 500 тыс. га, сейчас - почти миллион га пахотных земель. Это показатель того, что сегодня аграрии получают и прибыль, и поддержку государства: федеральная программа по покупке техники, по освоению земли и, конечно же, технологии. Когда ты используешь самые современные технологии, у тебя есть рентабельность, возможность развиваться», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что особенно это важно для отдаленных территорий.

«Кашира – как раз один из таких прекрасных уголков Подмосковья. Наши аграрии добиваются хороших результатов, они могут реинвестировать, расширять свое производство. Теперь мы смотрим на отдачу, чтобы с каждого гектара было больше урожая, выручки, налогов», - добавил губернатор.

Субсидии и инновации

Земельная площадь ООО «Русское поле» составляет 8,5 тыс. га, из них 7,5 тыс. га - пашня. В этом году здесь посеяно 769 га озимой и 94 га яровой пшеницы, 436 га ярового ячменя, 1360 га ярового рапса. В 2022 году планируется увеличить посевные площади и урожайность, обновить парк сельхозмашин и тракторов.

«Мы активно пользуемся субсидиями, спасибо большое правительству Московской области за помощь. Инновации позволяют с меньшими затратами производить как можно больше. Три маленьких трактора заменяет один большой», - сказал директор ООО «Русское поле» Александр Кошелев.

По его словам, с этих полей предприятие получит урожай в самом начале августа следующего года. Кошелев также выразил надежду, что урожай будет на уровне не ниже среднеевропейского.

«Мой стаж работы шофером и трактористом - 50 лет. Нынешняя техника ни в какое сравнение не идет с предыдущей: коробка-полуавтомат, кондиционер. Работать одно удовольствие. Сейчас убираем бурьян, потом распашем поле и начнем сеять озимые», - рассказал тракторист Сергей Свирин.

В Подмосковье с 2013 по 2020 годы в сельхозоборот ввели более 470 тыс. га неиспользованных земель. В 2021-м планируется ввести еще около 45 тыс. га.