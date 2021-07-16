РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В Наташинском парке и парке Сказок городского округа Люберцы 17 июля пройдет акция по раздельному сбору мусора, жители смогут сдать вторсырье, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках субботней акции жители округа смогут сдать на переработку макулатуру, стекло, металл, пластик, пакеты, пленку, пластиковые крышки, электронику. Сделать это можно в двух точках сбора – в Наташинском парке в Люберцах и парке Сказок в Томилине – с 12:00 до 15:00», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что во время акции по-прежнему не будут принимать пенопласт и полистирол, ветоши, одежду и обувь, а также лампы и бумажные полотенца.