РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Жителям Подольска напомнили об уголовной ответственности за приобретение заведомо поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В интернете начали появляться объявления о продаже поддельных сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. После решения московских и подмосковных властей ввести QR-коды для посещения ресторанов и кафе злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу по приобретению поддельных QR-кодов для посещения общественных мест.

Вакцинация нужна не для QR-кода – это забота о себе и об окружающих людях. За поддельные сертификаты о вакцинации лишение свободы грозит как тем, кто изготавливает и продает документы, так и тем, кто их приобретает. Владельцам таких фиктивных документов грозит уголовное преследование в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до 1 года.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.