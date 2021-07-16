РИАМО - 16 июл. Рабочие приступили к строительству надземной части детского технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. В настоящее время подрядчик «МСУ-1» возводит 1 этаж здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На технопарке проводят армирование и бетонирование надземной части здания. В начальной школе завершают монолитные работы на уровне четвертого этажа, и также продолжается армирование и бетонирование плиты перекрытия. Кампус для проживания учащихся строится на уровне 1 этажа.

«На сегодняшний день на объекте задействовано 180 рабочих и 15 единиц техники. Все строительные участки задействованы в работе. Отставания нет», - рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Два образовательных кластера на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном и гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе строятся по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В августе 2022 года завершится строительство начальной школы и котельной, а в августе 2023 года – введут технопарк и кампус.