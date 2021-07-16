РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов 15 июля поздравил с именинами Владыку Ювеналия, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В этот день православная церковь вспоминает святителя Ювеналия — участника третьего и четвертого Вселенских Соборов, занимавшего Иерусалимский патриарший престол с 420 по 458 год. По традиции в дни памяти святых принято поздравлять с именинами тех, кто носит их имя.

Пестов поздравил от лица жителей почетного гражданина города Подольска Владыку Ювеналия в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.

Старейший по возведению в сан митрополит Русской православной церкви, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Владыка Ювеналий на протяжении 44 лет управлял Московской епархией: по его архипастырскому благословению и его попечением восстановлены порушенные православные святыни, возведены новые храмы, возрождена полнокровная церковная жизнь городских и сельских приходов, монастырей.