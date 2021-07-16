РИАМО - 16 июл. Экстренное предупреждение передано на территории Подмосковья на 16-18 июля из-за высокой пожароопасности, в регионе ожидается 4 класс опасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При высокой пожароопасности нужно ограничить выходы на природу, осторожно обращаться с огнем.

Также нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Запрещено бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

В подмосковные леса с 12 по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе.