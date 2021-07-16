РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. По итогам учебного года 175 выпускников школ городского округа Люберцы получили медаль «За особые успехи в учении», их, а также стобалльников ЕГЭ, будут чествовать на бале отличников в Центральном парке, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Результат редко зависит от одного человека, так и здесь: высокие оценки - это совместный труд выпускника, его учителя-наставника, семьи, окружения. По итогам учебного года в нашем округе 175 детей удостоены медалей «За особые успехи в учении». А выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ по разным предметам, - 19. В Центральном парке Люберец проведем для них бал отличников, поздравим с достойным результатом учебы в школе», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что итоги государственной итоговой аттестации в округе будут подведены на большом августовском педсовете.

«В ходе традиционного педсовета проанализируем работу каждого учреждения образования и определим школы-лидеры», - уточнил он.

Чтобы стать обладателем медали, в этом учебном году выпускнику необходимо было получить отметки «отлично» за 10 и 11 классы по всем предметам, вошедшим в учебный план школ, набрать 70 и более баллов на ЕГЭ по русскому языку, преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по выбору.