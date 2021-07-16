РИАМО - 16 июл. Гостей, которые не смогли оперативно получить QR-код, будут пускать на Международный авиационно-космический салон при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При этом ПЦР-тест должен быть сдан не позднее, чем за 48 часов до момента прохода на выставку, сообщается на сайте авиасалона.

Участники МАКС-2021, которые приобрели входные билеты на любой из дней в период с 21 по 25 июля, для прохождения на территорию выставочного комплекса должны предъявить на контрольно-пропускном пункте QR-код, полученный на портале gosuslugi.ru.

QR-код подтверждает прохождение вакцинации двумя компонентами, либо перенесенный коронавирус, либо наличие действующего отрицательного ПЦР-теста, выполненного в лабораториях, передающих сведения в ЕМИАС.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.