РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во время выездного совещания проверил ход ремонта в гимназии №18 в поселке Томилино, в учебном заведении уже обновили фасад, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Лето – время масштабной подготовки школ и детских садов к новому учебному году! В этом учебном заведении уже обновили фасад, заменили оконные рамы, полностью отремонтировали кровлю, сделали водосток», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2021 году за счет средств муниципального бюджета в рамках подготовки к новому учебному году проведут ремонтные работы, благоустройство территорий во всех образовательных учреждениях на общую сумму 158 млн рублей.

«Приводим в нормативное состояние пищеблоки, спортзалы, медкабинеты, в некоторых учреждениях меняем ограждения. В общеобразовательных организациях планируем установку новых серверных, модернизацию пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения. Все работы планируем завершить до 15 августа текущего года», – добавил Ружицкий.