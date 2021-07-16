РИАМО - 16 июл. В Подмосковье более 30 тыс. пожилых людей прошли вакцинацию в клубах «Активное долголетие», где работают 40 пунктов вакцинации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Более 30 тыс. жителей старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах «Активное долголетие». Записаться на процедуру достаточно просто, можно позвонить в клуб или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что перед прививкой нужно обязательно заполнить анкету и пройти осмотр врача. В клубах «Активное долголетие» работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса.

«Для сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличии антител», - добавила Ирина Каклюгина.

По ее словам, сейчас в клубах «Активное долголетие» участвуют почти 65 тыс. пожилых жителей Подмосковья.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.