Как спасти от засухи свой сад и огород: советы экспертов

Автополив и капельный полив
Чтобы помочь растениям в засушливый период, агроном садового центра «Ромашкино Парк» Татьяна Корсун рекомендует прежде всего обзавестись системой автоматического полива. Это целая инженерная система, достаточно сложная, однако в итоге существенно упрощающая жизнь садовода. Она подключается к водопроводу и состоит из спринклеров, шлангов, труб, кранов и других деталей. Системой можно управлять, выставляя необходимую частоту и интенсивность полива. Приспособление наверняка понадобится тем садоводам, у которых растут уникальные и дорогие растения.
Еще один идеальный вариант для сада, в котором растения занимают свое постоянное место, — это система капельного полива. Так считает Марина Алтухова, руководитель проектов по развитию компетенций категории «Сад» компании «Леруа Мерлен». Система выглядит следующим образом: среди цветников или грядок раскладывают шланги, а к каждому растению подводят капельницу, через которую вода медленно поступает в прикорневую зону. Воды для полива требуется немного, при этом система глубоко доставляет воду в почву. Риск залить или погубить растение при ее использовании минимальный.
Какой водой поливать растения
Если же специальных приспособлений для полива нет, придется использовать стандартные лейки и шланги.
Вода должна быть обязательно отстоянная, а не из скважины. Если поливать растение ледяной водой, из-за перепада температур оно может получить термический ожог, поясняет Татьяна Корсун. Обычно садоводы заводят специальные емкости, в которых вода успевает согреться за день.
Поливать растения холодной водой можно только рано утром или поздним вечером, когда листья и стебли еще не успели нагреться от палящего солнца или уже остыли. При этом не стоит обрызгивать холодной водой кроны деревьев — ее лучше направлять под корень.
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Когда поливать
Если жара затянулась и осадков нет уже не первую неделю, Корсун рекомендует поливать растения вечером. Если днем температура воздуха превышает 30 градусов, полив лучше проводить после семи-восьми часов вечера: тогда устьица на листьях раскрываются, поэтому растению будетпрощенапитаться влагой. Это касается любых культур, в том числе хвойных. Вечером также полезно обрызгивать кроны деревьев, но, опять-таки, это не стоит делать ледяной водой.
Как часто поливать
Сад в жару желательно поливать по мере высыхания почвы. По словам агронома садового центра «Ромашкино Парк», сложно говорить об универсальном графике полива: на всех участках разная почва, у растений разная крона, разный возраст. Поэтому нужно следить за состоянием грунта, избегать его пересыхания, рассуждает эксперт.
Ориентироваться же на внешний вид растений не стоит: «У тех же гортензий будет моментальная реакция — соцветия и листочки начнут поникать от засухи. А вот пихта корейская, например, так и будет стоять вся зелененькая, яркая, а через месяц может внезапно начать желтеть и осыпаться, а это значит, что дерево высохло и погибло».
Владимир Синицын, опытный дачник из Шатурского района Московской области, советует также обращать внимание на то, в какой части участка находится растение: разумеется, в тени даже в жару почва будет более увлажненной, чем на грядках под палящим солнцем. Именно последние и будут нуждаться в наиболее частом поливе.
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Какие растения поливать в первую очередь
В жару особое внимание следует уделить розам, влаголюбивым гортензиям, плодовым кустарникам и деревьям: им необходимо предоставить все возможные ресурсы, в том числе водные, пока наливаются плоды. Если не поливать ягодные кустарники, например, смородину, есть риск вместо ягод получить засушенный «изюм» прямо на ветках, предупреждает Алтухова. Также в поливе особенно нуждаются молодые растения, у которых еще не развита корневая система.
Владимир Синицын считает, что больше всего нуждаются в поливе огурцы, кабачки, тыквы, клубника. Плоды этих растений в основном состоят из воды, и в жару их надо поливать каждый день. Так, недополучившие влаги огурцы скорее всего будут горькими на вкус.
Какие растения терпят засуху
Картофель, свекла, морковь переносят засуху легче, так как у них более мощная корневая система, утверждает дачник.
Что касается садовых растений, то самые неприхотливые, по словам Марины Алтуховой, это многолетние корневищные растения: астильба, котовник, шалфей, лилия, волжанка, тысячелистник, хоста с пестрыми и блестящими листьями. Также устойчивы к жаре декоративные деревья, кустарники и хвойные растения, луковичные и пионы. Их не обязательно поливать каждый день даже в засушливое лето.
Как сберечь влагу
Послеполива агроном рекомендуетприсыпать приствольные круги растений торфом или декоративной корой — это поможет предотвратить испарениевлаги из почвы. Подойдет также и любой другой органический материал, например, солома — главное, чтобы слой был не тоньше шести-восьми сантиметров, дополнила Алтухова.
«Если есть какие-то культуры, которые особенно нуждаются во влаге, я наполняю двухлитровую пластиковую бутылку водой, не закрываю крышкой, переворачиваю и прикапываю в почву рядом с таким растением. Емкость начнет пустеть, только когда земля пересохнет. Эта хитрость позволит растениям какое-то время пережить отсутствие полива», — делится опытом дачник.
Такжеможно установить, например, колышки и натянуть затеняющую сетку с мелкими ячейками. Проходя сквозь нее, свет становится мягче и приглушеннее, а лучи рассеиваются. Так они ненанесут большого ущерба растению, а влага будет испаряться медленнее.
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Как еще помочь растениям
При высоких температурах растения испытывают серьезный стресс, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке, помимо полива.
Не позднее 9:00 или после 19:00 Корсун рекомендует провести внекорневую обработку антистрессовым препаратом. «На пять литров воды разведите миллилитр препарата «Эпин» и опрыскайте крону растений. Это полезно хвойным, лиственным, плодовым, вересковым, овощным культурам — как тем, что растут в теплице, так и тем, что в открытом грунте», — утверждает эксперт.
Обрабатывая лиственные растения, нужно следить, чтобы смачивалась и обратная сторона листьев — именно на тыльной стороне листовойпластины располагаются устьица, через которыепроисходит впитывание влаги и питательных веществ.
А вот подкармливать растения в жару не стоит. Если подкорм нельзя отложить, его стоит вносить в жидком виде вместе с «Эпином».
Также эксперты не рекомендуют проводить обрезку, пересадку растений и стрижку газонов в жару.
Не забудьте уделить внимание теплицам: если стандартного проветривания в них недостаточно и внутри днем очень жарко, солнце может сжечь нежные листочки помидоров, перцев, огурцов. Для защиты урожая можно использовать укрывной материал(спанбонд, лутрасил): его можно натянуть прямо поверх теплиц, чтобы создать тень и снизить интенсивность солнечных лучей.
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