Как спасти от засухи свой сад и огород: советы экспертов

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Чтобы помочь растениям в засушливый период, агроном садового центра «Ромашкино Парк» Татьяна Корсун рекомендует прежде всего обзавестись системой автоматического полива. Это целая инженерная система, достаточно сложная, однако в итоге существенно упрощающая жизнь садовода. Она подключается к водопроводу и состоит из спринклеров, шлангов, труб, кранов и других деталей. Системой можно управлять, выставляя необходимую частоту и интенсивность полива. Приспособление наверняка понадобится тем садоводам, у которых растут уникальные и дорогие растения.

Еще один идеальный вариант для сада, в котором растения занимают свое постоянное место, — это система капельного полива. Так считает Марина Алтухова, руководитель проектов по развитию компетенций категории «Сад» компании «Леруа Мерлен». Система выглядит следующим образом: среди цветников или грядок раскладывают шланги, а к каждому растению подводят капельницу, через которую вода медленно поступает в прикорневую зону. Воды для полива требуется немного, при этом система глубоко доставляет воду в почву. Риск залить или погубить растение при ее использовании минимальный.

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