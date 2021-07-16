РИАМО - 16 июл. В Москве запустили движение по транспортной развязке, расположенную на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сегодня мы открываем очередную развязку, которая обеспечит межрайонную связь и даст новые маршруты для 200 тыс. жителей», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что если раньше жители этих районов тратили порядка 20 минут, чтобы добраться до Северо-Восточной хорды, то теперь это время сократится до 3-5 минут.

В рамках проекта было построено 1,4 км дорог, эстакада, две подпорные стены, а также реконструированы все участки прилегающей улично-дорожной сети.

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