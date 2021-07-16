РИАМО - 16 июл. Город Кашира занимает первое место в Московской области по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Кашира у нас - номер один по вакцинации. Фельдшер Анастасия рассказала мне, что за два месяца привила 9 тыс. людей. Вся команда врачей большие молодцы: нашли, как убедить людей. И заболеваемость самая низкая в Кашире, хотя тоже, конечно, есть. Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинация позволит снизить риск заражения коронавирусом, а в случае инфицирования - избежать тяжелых последствий.

По данным пресс-служба губернатора и правительства Московской области, вакцинация жителей муниципалитета проводится с 15 декабря 2020 года. С начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили почти 32 тыс. человек, вторым компонентом привились около 26 тыс. человек. По темпам вакцинации Кашира занимает первое место среди муниципалитетов с населением до 100 тыс. жителей.

В муниципалитете действуют 3 прививочных пункта в поликлинических отделениях Каширской ЦРБ, ежедневно они принимают до 300 человек. С 18 января работает мобильный комплекс - бригада врачей выезжает на отдаленные территории, предприятия.

«После того, как вышло распоряжение о массовой вакцинации, мы максимально быстро включились в работу, провели со службами соцзащиты, «Активным долголетием», предприятиями выездные лекции. Мы также неоднократно проводили видеоконференции. Сделали упор на разъяснения. Поэтому, когда начала поступать вакцина, люди были подготовлены, большая часть недоверия по поводу прививок была снята», - сказал главный врач Каширской ЦРБ Николай Гонтюрев.

Он подчеркнул, что сейчас в Кашире темп плана вакцинации составляет 107,6% от плана горокруга. Люди приходят и по живой очереди, и еще больше - по записи через госуслуги.

Врачи Каширской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. За весь период с начала пандемии в «красной» зоне инфекционного отделения курс лечения прошли более 1,6 тыс. человек.

«Год назад я закончила медицинский колледж, работала немного в ФАП, потом перешла в неотложку - у меня было до 40 вызовов в день. Я находилась практически в «красной» зоне, было очень много тяжелых случаев - 80% пациентов мы забирали», - отметила фельдшер Анастасия Праслова.

После стабилизации ситуации с инфекцией ее перевели в пункт вакцинации.

«Многих сейчас направляют работодатели, также много людей возраста 60+, которые переболели, но все равно приходят за прививкой. И молодые идут вакцинироваться, потому что боятся за своих родителей, бабушек, дедушек», - добавила Праслова.

Всего в Московской области развернуто 430 пунктов вакцинации: 226 - в поликлиниках, часть из них - круглосуточные, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ, еще 25 мобильных комплексов выезжают на предприятия, в клубы «Активное долголетие» и сельские населенные пункты.

С 17 июня предприятия и организации с численностью более 50 сотрудников могут подать заявку на приезд мобильной бригады вакцинации на сайте covid.mz.mosreg.ru или на портале госуслуг. Выезды в садовые и дачные некоммерческие товарищества осуществляются при заявке от 5 и более человек. Жители Московской области могут записаться на прививку через портал госуслуг, в поликлинике, в МФЦ, по номеру 122. Без предварительной записи можно прийти в мобильные пункты в торговых центрах - с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.