РИАМО - 16 июл. Город Кашира занимает первое место в Московской области по вакцинации жителей от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Кашира у нас - номер один по вакцинации. Фельдшер Анастасия рассказала мне, что за два месяца привила 9 тыс. людей. Вся команда врачей большие молодцы: нашли, как убедить людей. И заболеваемость самая низкая в Кашире, хотя тоже, конечно, есть. Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вакцинация позволит снизить риск заражения коронавирусом, а в случае инфицирования - избежать тяжелых последствий.
По данным пресс-служба губернатора и правительства Московской области, вакцинация жителей муниципалитета проводится с 15 декабря 2020 года. С начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили почти 32 тыс. человек, вторым компонентом привились около 26 тыс. человек. По темпам вакцинации Кашира занимает первое место среди муниципалитетов с населением до 100 тыс. жителей.
В муниципалитете действуют 3 прививочных пункта в поликлинических отделениях Каширской ЦРБ, ежедневно они принимают до 300 человек. С 18 января работает мобильный комплекс - бригада врачей выезжает на отдаленные территории, предприятия.
Он подчеркнул, что сейчас в Кашире темп плана вакцинации составляет 107,6% от плана горокруга. Люди приходят и по живой очереди, и еще больше - по записи через госуслуги.
Врачи Каширской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. За весь период с начала пандемии в «красной» зоне инфекционного отделения курс лечения прошли более 1,6 тыс. человек.
«Год назад я закончила медицинский колледж, работала немного в ФАП, потом перешла в неотложку - у меня было до 40 вызовов в день. Я находилась практически в «красной» зоне, было очень много тяжелых случаев - 80% пациентов мы забирали», - отметила фельдшер Анастасия Праслова.
После стабилизации ситуации с инфекцией ее перевели в пункт вакцинации.
«Многих сейчас направляют работодатели, также много людей возраста 60+, которые переболели, но все равно приходят за прививкой. И молодые идут вакцинироваться, потому что боятся за своих родителей, бабушек, дедушек», - добавила Праслова.
Всего в Московской области развернуто 430 пунктов вакцинации: 226 - в поликлиниках, часть из них - круглосуточные, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ, еще 25 мобильных комплексов выезжают на предприятия, в клубы «Активное долголетие» и сельские населенные пункты.
С 17 июня предприятия и организации с численностью более 50 сотрудников могут подать заявку на приезд мобильной бригады вакцинации на сайте covid.mz.mosreg.ru или на портале госуслуг. Выезды в садовые и дачные некоммерческие товарищества осуществляются при заявке от 5 и более человек. Жители Московской области могут записаться на прививку через портал госуслуг, в поликлинике, в МФЦ, по номеру 122. Без предварительной записи можно прийти в мобильные пункты в торговых центрах - с собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.
- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.
- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.
- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.
- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.
- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.
- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.
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