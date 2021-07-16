РИАМО - 16 июл. Студент из Техаса Тревор Рид, напавший на полицейских летом 2019 года в столице, переведен из московского СИЗО-5 в Мордовию, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии», - говорится в сообщении.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил молодого человека к 9 годам колонии общего режима и взыскал с него по 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред в пользу двух потерпевших полицейских.

Согласно материалам дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение о скандале гражданина с двумя женщинами возле дома №106 у Ленинградского шоссе. На место выехал экипаж патрульно-постовой службы и попытался успокоить мужчину. Но он проявил агрессию и оказал сопротивление полиции.

Молодого человека задержали с применением силы и доставили в отдел на служебной машине. По пути он напал на водителя, создав аварийную ситуацию, порвал его обмундирование и ударил второго полицейского.

Задержанным оказался 28-летний гражданин США Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. Суд отправил его под арест.

Свою вину в суде Рид не признал, заявив, что был пьян и не помнит произошедшего.