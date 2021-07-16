РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Красногорский филиал Музея Победы запустил онлайн-конкурс «Московские рубежи». Творческое состязание посвящено 80-летию битвы за Москву, сообщили в пресс-службе музея.

«В тревожные суровые месяцы 41-го года слишком многое связывалось в людских сердцах с Москвой. Насмерть стояли города: Дмитров, Тула, Тверь, Можайск, чтоб задержать, не пропустить врага. До наших дней остались свидетельства этих событий: блиндажи в лесах, окопы, воронки от снарядов», - подчеркнула заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Организаторы предложили участникам конкурса снять 2-3-минутные видеосюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Дополнить видеоряд нужно рассказом об истории данного места, о его значении в истории битвы. К участию приглашаются все желающие старше 7 лет. Ролики можно присылать до 21 ноября.

Жюри будет оценивать работы на соответствие теме, креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки.

Итоги конкурса подведут в начале декабря. Всем участникам отправят сертификаты, победителям и призерам - дипломы и сувениры. Подробности на сайте Красногорского филиала Музея Победы.