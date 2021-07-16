РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В Котельниках началось обустройство первого в городе скейт-парка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках национального проекта в микрорайоне Силикат на территории стадиона «Русские газоны - Котельники» началось обустройство скейт-парка общей площадью 390 кв. м.

Спортивная площадка будет 30 м в длину и 13 м в ширину, также на ней будут располагаться 6 специальных фигур, включающих в себя рампы, спайны, подиумы и рейлы. Жители смогут кататься на роликах, скейтбордах, самокатах и спортивных велосипедах.