РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В городском округе Люберцы с начала года создали более 80 новых предприятий малого бизнеса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы действует 57 крупных и средних предприятий, а также 17 455 субъектов малого бизнеса. За первое полугодие 2021 года были созданы 83 новые организации. Средняя заработная плата - 52 550 рублей. На территории округа реализуется 19 крупных инвестиционных проектов. Сумма привлеченных инвестиций - 19,2 млрд рублей», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что с января по июнь 2021 года создано 672 новых рабочих места.