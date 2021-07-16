РИАМО - 16 июл. Компания «Метровагонмаш» из Мытищ, входящая в состав ТМХ, отправила Бакинскому метрополитену 4 поезда по 5 вагонов каждый. Поставку выполнили в рамках подписанного осенью 2019 года контракта, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Контракт предполагает изготовление и поставку 60 вагонов метро серии 81-765.Б/766.Б. Специально для него «Метровагонмаш» разработал оригинальную цветографическую схему, изменил дизайн фар. Также изготовитель использовал информационную систему, адаптированную к местным условиям. Вагоны рассчитаны на 30 лет службы.

В составах этой серии предусмотрены системы кондиционирования и вентиляции, шумоизоляция и теплоизоляция. Для дополнительной защиты от вирусов и инфекции установлена автоматическая система обеззараживания воздуха с УФ-фильтрами.

Система освещения в салоне поезда реагирует на время суток. Светодиодные лампы освещают пространство бодрящим холодным светом утром и расслабляющим теплым – вечером. Для удобства пассажиров в салоне размещены USB-розетки для зарядки электронных устройств.

Обивку сидений выполняют из долговечной ткани. Она устойчива к повреждениям. В головных вагонах изготовитель оборудовал места для маломобильных граждан и площадки под коляски и велосипеды.

Пассажиры смогут свободно перемещаться между вагонами за счет единого сквозного прохода. А для ускорения посадки-высадки используются увеличенные дверные проемы и новая система светового оповещения о закрытии и открытии дверей.

Министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева отметила, что «Метровагонмаш» выполняет поставки вагонов в столицу Азербайджана с 1967 года.

«На сегодняшний день в метро Баку эксплуатируется более 300 вагонов метро, изготовленных в Подмосковье. Всего вагоны метро мытищинской компании эксплуатируются в 11 странах мира», - добавила Зиновьева.