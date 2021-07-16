РИАМО - 16 июл. За последние сутки в столице выявили 5382 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе зафиксировано 1 454 217 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

За минувшие сутки в России выявлено 25 704 новых случая заражения Covid-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 5 907 999 случаев инфицирования. Вылечились 5 300 908 человек, жертвами пандемии стали 146 868 пациентов.

Ранее в Москве заработал сервис, благодаря которому работодатели могут проверить корректность данных о вакцинированных от коронавируса сотрудниках. 60% работников организаций из сфер торговли, общепита, фитнеса, транспорта и других должны были привиться первым компонентом вакцины до 15 июля.

Для проведения прививочной кампании в столице созданы все условия. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва». Неделю назад в городе открылся крупнейший пункт вакцинации, он расположен в Гостином Дворе. Здесь могут прививать около 7 тыс. человек в день.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.