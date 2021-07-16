Число заболевших коронавирусом продолжает расти, в связи с чем власти ввели ряд ограничительных мер – теперь работникам сферы услуг необходимы справки о наличии прививки, а в кафе можно попасть только по специальному QR-коду. Однако не все готовы соблюдать меры безопасности – некоторые просто приобретают поддельные свидетельства. Кто и где занимается их продажей и что грозит покупателям, читайте в материале РИАМО.

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Последствия индийского штамма

Московский регион заново переживает эпидемию Covid-19 из-за распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Индии и получившего наименование «дельта». Так, 26 июня Сергей Собянин сообщил, что только в столице ежедневно госпитализируют около 2 тысяч человек.

Самым оптимальным способом остановить новую волну заражения он назвал быструю и масштабную вакцинацию. Также мэр напомнил о необходимости соблюдать санитарные требования и масочный режим.

Были введены и специальные меры: с 28 июня столичным работодателям пришлось перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. С этого же дня заработала система QR-кодов, по которой вход в заведения общественного питания разрешен только тем, кто уже сделал прививку или переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста. По такому же принципу допускают на концертные и развлекательные площадки на мероприятия численностью более 500 человек.

Москвичи, которые вакцинировались давно, смогут сделать повторную прививку первым компонентом вакцины. Большинству сотрудников сферы услуг также необходимо пройти вакцинацию – согласно постановлению Главного санитарного врача, не менее 60 процентов работников должны были получить первый компонент вакцины до 12 июля.

Власти Москвы планируют с 15 июля начать проверять выполнение данного требования. В случае нарушения последуют штрафы от 50 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от типа организации. Также работу предприятий-нарушителей могут приостановить на 90 суток.

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Появление нелегальных услуг

Несмотря на необходимость вакцинации, делать прививку согласны далеко не все.

«Большинство моих знакомых и их друзей отказывались вакцинироваться, потому что боялись последствий для своего организма – думали, что прививка не сработает, боялись чипирования или просто проявляли безответственность. Лично мне ее нельзя делать по состоянию здоровья. При этом сейчас каждый жалуется на то, что его никуда не пускают», – рассказывает 31-летний житель Московского региона Андрей.

Известно, что спрос рождает предложение – еще в прошлом году появилось множество мошенников, которые зарабатывают на фальшивых документах. В октябре 2020 года Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило о новом виде мошенничества – незаконной торговле справками об отсутствии Covid-19. Продавцы предлагали оформить такой документ на русском и английском языках за сумму от одной тысячи до 2,3 тысячи рублей и присылали их в электронном формате через WhatsApp, Telegram. Аналогичные предложения были и в Instagram, «ВКонтакте» и даже «Одноклассниках».

Сейчас ситуация лишь усугубилась. По словам источника РИАМО, документы на этот раз о якобы совершенной вакцинации продают и сотрудники некоторых клиник. Хотя цена за них может достигать 10 тысяч рублей, услуга все же пользуется немалым спросом.

В соцсетях тоже продают поддельные документы, найти их можно и в даркнете. Поддельная справка о вакцинации там стоит в среднем 3,5 тысячи рублей. Есть подобные предложения, но с проводкой по базе за 15 тысяч рублей. Как утверждается в объявлениях, предъявить справку можно абсолютно в любом месте – от работы до аэропорта. А в одном из теневых магазинов изготовить документ обещают за 30 дней – понадобятся СНИЛС, медицинский полис и номер телефона.

Продают мошенники и фальшивые QR-коды – их стоимость в некоторых теневых магазинах составляет около 11 тысяч рублей. Чаще всего предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к страницам, имитирующим вид сайта «Госуслуги». Таким образом, при проверке можно не заметить подмены.

«Многих сотрудников фирмы, где работает моя знакомая, просили приобретать подделки. Также недавно со мной произошла занятная история. Я плавала в бассейне и разговорилась там с пожилой женщиной, которая рассказала, что ее невестка «поднялась» на торговле QR-кодами и может в день заработать 20–50 тысяч», – рассказала 51-летняя москвичка Ирина.

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Наказание за подделку

С правонарушителями, конечно, обойдутся по всей строгости закона. Согласно данным издания Baza, отделения МВД всерьез взялись за поимку продавцов поддельных сертификатов и их клиентов. Региональные и федеральные СМИ все чаще сообщают о случаях пресечения покупки подделок. Например, стало известно о задержании администратора поликлиники в Калининграде, которая продавала фальшивые сертификаты о прививке, а неиспользованную вакцину выливала в канализацию.

О том, какое наказание грозит изготовителям фальшивых паспортов вакцинации, продавцам QR-кодов и их покупателям, представителям СМИ рассказала адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, озвученным в беседе с «Известиями», если из-за манипуляций массово начнут расти случаи заболеваемости, то изготовителю, продавцу и покупателю грозят штрафы в размере 500–700 тысяч рублей или же до двух лет лишения свободы.

Если же владелец поддельной справки заразит кого-то Covid-19 и человек умрет, то штраф будет равняться одному-двум миллионам рублей или доходу за один-три года. Тюремный же срок или принудительные работы могут доходить до пяти лет.

Если до пандемии создание и покупка поддельных справок не квалифицировались как подделка документов, то теперь же привлечение к уголовной ответственности одобрено Госдумой. Покупателю могут вменить штраф на сумму до 80 тысяч рублей или в размере дохода за полгода. Также ему может грозить арест на срок до шести месяцев или исправительные работы до двух лет, отметила адвокат.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», – рассказал «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Попытка же обойти запрет на посещение ресторанов – это не подделка документов, а нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В зависимости от последствий нарушителям грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 40 тысяч рублей.

Также адвокат Сергей Гревцов в беседе с BBC News отметил, что для привлечения покупателя к уголовной ответственности, не обязательно использовать фальшивый сертификат.

«Тот факт, что вакцина не сделана, уже свидетельствует о ложности сертификата, поскольку он отражает в себе ложную информацию, о которой покупателю достоверно известно», – объяснил эксперт.

Наказание может грозить и по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество до 10 тысяч рублей». Умысел на подделку или использование вменяется по умолчанию.

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