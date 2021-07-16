РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Детский сад-долгострой на Колхозной улице подмосковного Подольска достроят в два этапа к 2022 году, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В Подольске опубликовали закупку по определению исполнителя на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства детского сада на 340 мест на улице Колхозной, 10. По данному объекту было получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

В связи с острой нехваткой мест в дошкольных учреждениях микрорайона Красная горка, завершение строительства объекта будет выполняться в несколько этапов. На первом этапе предусматривается завершение строительства здания детского сада, а также работы по частичному благоустройству территории, включая монтаж детских игровых площадок. На втором этапе планируется перевод детей из существующего здания в новый детский сад. Проектом предусмотрен демонтаж здания старого детсада №30, а также завершение работ по благоустройству.

Начало функционирования объекта запланировано на 2022 год.

Ранее обязательства по строительству детского сада на 340 мест на основании договора развития застроенной территории принадлежали ООО «Диском». В связи с социальной значимостью объекта главой округа было принято решение о принятии его в муниципальную собственность для завершения строительства.