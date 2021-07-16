РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Главный дом усадьбы подмосковного Красногорска Знаменское-Губайлово, в котором в настоящее время завершается реставрация, планируют открыть к 1 сентября, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский проинспектировал ход работ в главном доме в пятницу. Вместе с заместителями Тимуром Магомедовым и Татьяной Квасниковой он осмотрел помещения, пообщался с подрядчиком.

«В прошлый раз мы здесь были месяц-полтора назад. Подрядчик уверял, что к концу июля все работы будут в полном объеме выполнены. Сегодня 16 июля, и они говорят, что еще неделя, может быть дней 10 нужно для того, чтобы все отмыть, доделать какие-то мелкие недоделки», - сказал Спасский.

Он добавил, что приятно осознавать, что работа выполнена в срок и в очень хорошем качестве.

«Есть не решенные пока вопросы по благоустройству. Это наша зона ответственности. Денежные средства предусмотрены, проектно-сметная документация разработана. Думаю, что в пределах 2-3 недель мы объявим аукцион и до 1 сентября планируем выполнить все работы», - подчеркнул глава муниципалитета.

Кроме того, по его словам, нужно меблировать помещения. Планируется, что к 1 сентября Знаменское-Губайлово сможет принимать посетителей.

«Здесь будет культурно-досуговый объект, где будут проводиться культурно-массовые мероприятия», - пояснил Спасский.

Технический директор компании ООО «Арт-Наследие» Александр Утенков сообщил, что к работам приступили в январе 2020 года. Сроки окончания были установлены на конец июня 2021 года. Сдвиг произошел из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Сейчас наращиваем темпы и планируем к концу месяца выйти с объекта. Остались покраска фасада и уборка внутри помещения и территории», - сказал Утенков.

По его словам, в здании из конструктивных элементов пригодными оставались только стены. Пришлось заменить все перекрытия и кровлю, все инженерные системы, внутреннюю отделку, окна, двери, фасад, усилить фундамент.

«Все воссоздавалось по историческим образцам, аналогам», - отметил Утенков.

При этом, по его словам, в некоторых местах удалось оставить историческую кирпичную кладку. На втором этаже здания сохранилась лепнина, ее отреставрировали и оставили в родном исполнении.