РИАМО - 16 июл. Ежедневно 150 тыс. человек будут пользоваться обновленной станцией Ржевская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На базе станции Ржевская МЦД-2 появится крупный пересадочный узел, который свяжет 2 линии метро и 3 маршрута МЦД. Проектом предполагается строительство пешеходного конкорса от платформы Ржевская, который обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город, а также послужит выходом к станции «Ржевская» Большого кольца метро», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что, когда закончится реконструкция, станцией будет пользоваться около 150 тыс. пассажиров в день. Также в рамках утвержденного проекта развития территории, прилегающей к участку МЦД-2 от Рижского вокзала до станции Москва-Товарная, запланировано строительство пешеходной улицы от проспекта Мира до Водопроводного переулка и пешеходных путей от станции БКЛ «Рижская» до Водопроводного переулка.

«Это создаст дополнительные пешеходные маршруты, которых на сегодняшний день нет», – подчеркнул заммэра.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в планах – строительство участка улично-дорожной сети от съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный переулок. Благодаря чему удастся разгрузить участок от проспекта Мира до Новорижской эстакады.

«Реконструкция 2-й Мытищинской улицы с благоустройством тротуара вдоль съезда с Третьего транспортного кольца создаст безопасный маршрут горожан к станции МЦД. А для удобства пассажиров на Водопроводном переулке запроектированы 2 остановки общественного транспорта, зоны для стоянки такси, также будут оборудованы велопарковки», – подчеркнула Княжевская.

Председатель Москомархитектуры сообщила, что главным преимуществом проекта является обеспечение удобного подхода и подъезда к станциям МЦД-2 и перспективное объединение МЦД-3, МЦД-4 и ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» – это значительно повысит комфорт пересадки и безопасность передвижения горожан.

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