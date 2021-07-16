РИАМО - 16 июл. Конкуренция на политической арене в России увеличивается, сегодня у избирателей есть возможность выбрать ту силу, которая наиболее полно отражает их чаяния. Об этом РИАМО сообщил член Общественной палаты Московской области, председатель общественной палаты Люберец, член совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Петр Ульянов.

Ранее Фонд исследования проблем демократии презентовал доклад, посвященный анализу политической конкуренции на предстоящих выборах в России. Эксперты отметили, что политконкуренция имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Также исследователи подчеркнули, что конкуренция определяется не только регистрацией кандидатов, но и возможностью свободного ведения избирательной кампании в условиях контроля со стороны гражданского общества.

«Действительно, политическая конкуренция в России увеличивается. У нашего избирателя появляются возможности выбора и ориентации на ту политическую силу, которую они считают для себя приоритетной, которая отражает их идеи и чаяния. Конкуренция имеет место быть, (наблюдается - ред.) позитивная динамика», - прокомментировал Ульянов.

Он напомнил, что в Подмосковье в настоящее время идет подготовка к выборам в Госдуму и Московскую областную думу, которые пройдут в сентябре.

«Сейчас идет выдвижение кандидатов, выдвижение политических партий, политических списков, одномандатников. Как по партийным схемам, также это могут быть самовыдвиженцы», - отметил Ульянов.

Эксперт также выразил уверенность, что на предстоящих выборах проявят себя новые политические силы.