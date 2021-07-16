РИАМО - 16 июл. На странице госкорпорации «Ростех» в социальной сети Facebook появился снимок новейшего военного самолета – однодвигательного истребителя. Он должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021, сообщает Газета.ru.

На фотографии самолет скрыт в чехле. Ее сопровождает подпись «Wanna see me naked?» (Хочешь увидеть меня раздетой?).

Эксперт в области авиации Олег Пантелеев считает, что это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. На применение технологий малой заметности, по словам эксперта, указывает V-образное оперение и контур крыла.

О показе этого самолета корпорация сообщила в начале недели, но без подробностей.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>