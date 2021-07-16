РИАМО - 16 июл. Паспорт гражданина России с 1 июля 2022 года будет изготавливаться в течение 5 рабочих дней. Также документ смогут оформлять по месту жительства или пребывания, сообщает Nation News.

Кроме того, срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

Сейчас срок оформления российского паспорта достигает 10 дней. Это касается тех случаев, если документы поданы по месту жительства. А если документы поданы по месту пребывания, этот срок увеличивается до 30 дней.

Решение о сокращении срока оформления паспортов граждан РФ приняло правительство страны.

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