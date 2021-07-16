РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Детский сад на 320 мест планируют построить вблизи деревни Глухово в подмосковном Красногорске в 2022 году, объявлен соответствующий конкурс, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство детского сада на 320 мест», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Детсад будет расположен вблизи деревни Глухово.

Строительство детсада осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджетов Московской области и городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.