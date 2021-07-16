15 июля на 71-м году жизни скончался актер и музыкант Петр Мамонов. По данным СМИ, последние две недели артист находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, вызванных Covid-19. 1 июля Мамонова перевели в реанимацию, а затем подключили к аппарату ИВЛ – врачи диагностировали у него 87-процентное поражение легких. О жизненном пути артиста, его музыкальных проектах и ярких ролях в кино – в материале РИАМО.

Сын Большого Каретного

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Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Его отец был инженером, специалистом по доменным печам, а мать – переводчицей со скандинавских языков.

Мамонов рос на Большом Каретном переулке, в том самом дворе, где раньше жил Владимир Высоцкий. Яркие артистические способности он стал проявлять довольно рано – его дважды исключали из средних образовательных школ, потому что он «устраивал цирк». В старших классах Мамонов вместе со сверстниками собрал дворовый ансамбль «Экспресс», исполнявший сильно искаженные хиты The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin. С раннего возраста будущий артист любил танцевать, демонстрировал невероятную пластику.

Петр Николаевич закончил полиграфический техникум, а затем поступил в Московский полиграфический институт на редакторский факультет, но доучился в нем только до третьего курса. После он перепробовал десятки различных занятий – был редактором, корректором, очеркистом, грузчиком, кочегаром, лифтером и даже банщиком.

Ни на одном месте Мамонов долго не задерживался в силу своего экспрессивного характера. Проблемы с алкоголем и финансовые трудности провоцировали у него депрессивное состояние. Мамонов переехал в коммунальную квартиру в Чертаново, из-за безработицы нередко голодал, но при этом активно писал стихи. Только когда Петру Николаевичу было уже под тридцать, он решился превратить свою поэзию в песни.

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«Звуки Му» и другие проекты

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В начале 1980-х Петр Николаевич решился создать собственную рок-группу. Он встретился со своим знакомым – музыкальным критиком Артемием Троицким – и показал ему свои наиболее удачные песни. Артемий в интервью The Insider вспоминает, что сразу сказал музыканту: «Слушай, это круто, это клево и здорово, но тебе надо создавать группу».

Коллектив группы «Звуки Му», образованной в 1982 году, регулярно участвовал в квартирниках и был знаком с известными на тот момент подпольными группами – «Центр», «Браво», «Аквариум», «Зоопарк», «Кино».

Слухи о коллективе с необычным вокалистом быстро расходились по столице, а квартирники стали приносить доход. Начала налаживаться и личная жизнь Мамонова – в 1982 году Петр Николаевич женился на танцовщице кордебалета Ольге. Та вскоре родила ему сына.

В 1985 году «Звуки Му» получили разрешение от властей на открытое и легальное участие в крупных концертах, однако за это многие деятели подполья возненавидели Мамонова. Петр Николаевич же не хотел рисковать и искал стабильности для себя и своей семьи, даже если на сцену в таком случае придется выходить с разрешения КГБ.

С 1987 года «Звуки Му» активно гастролировали, в том числе и за рубежом. Но несмотря на огромную популярность коллектива, приехав из Америки, Мамонов решил расформировать группу. Он оставил рядом только брата-гитариста – вместе они решили выступать в формате дуэта «Мамонов и Алексей».

Позднее Петр Николаевич решил возродить «Звуки Му», но новый коллектив тоже распался. Мамонов заинтересовался театром и кинематографом, надолго уезжал по своим делам, и это стремление к свободе и сольным проектам у главы коллектива не нравилось остальным участникам группы.

«Группа – сложнейший организм, и не каждый может позволить себе за ним ухаживать. Я потерял «Звуки Му» именно потому, что не выстраивал отношения внутри коллектива, а пытался давить на всех сверху», – рассказывал Петр Николаевич.

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Актерский дебют

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В первой половине 1990-х Мамонов все больше склонялся к участию в театральных постановках и съемкам в кино. Его кинодебютом стала небольшая роль в фильме «Игла», где главного героя сыграл Виктор Цой.

После Мамонов сыграл саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Режиссер был настолько поражен личностью Мамонова, что решил написать сценарий специально под него. Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, а Мамонова номинировали на лучшую мужскую роль премии «Ника».

Актерский дебют Мамонова на сцене театра состоялся в 1992 году. В Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского Петр Николаевич вместе с режиссером Олегом Бабицким и актером Денисом Бургазлиевым поставил спектакль «Лысый брюнет», который с успехом шел на протяжении нескольких лет.

Одновременно с работой в театре Мамонов продолжил съемки в кино – на экраны вышли фильмы «Терра инкогнита» (1994) и «Время печали еще не пришло» (1995).

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Приход к вере и успех в кино

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В 1995 году Мамонов переехал жить в деревню Ефаново в Московской области. После распада «Звуков Му» артист находился в депрессии и ничем не хотел заниматься.

«У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем», – говорил о том периоде Мамонов.

Выход из ситуации артист нашел в вере. После принятия православия Мамонов перестал сниматься в кино, отвергал любые предложения. Петру Николаевичу было все сложнее находить общий язык с партнерами, поэтому в течение многих лет он продолжал общаться со зрителями только через собственные моноспектакли.

Несмотря на нежелание Мамонова работать в кино, художественному объединению «СВОИ2000» удалось завлечь его в фильм «Пыль». Петр Николаевич сыграл профессора, проводившего психологические эксперименты над людьми. Фильм вышел в 2005 году и получил множество наград.

В 2006 году Мамонов снова снялся в фильме Павла Лунгина. В «Острове» он сыграл юродивого монаха, который во время войны расстрелял своего друга и уже много лет пытается отмолить грехи. Сначала артист не хотел соглашаться на роль, поскольку считал себя недостойным изображать святого. Однако в итоге он дал согласие и блестяще справился с ролью, умело совместив религиозность и врожденный артистизм.

Премьерные показы «Острова» на территории России сопровождались ошеломительным успехом, лента удостоилась множества премий и наград. Однако на церемонии вручения «Золотого орла» Мамонов поразил всех: артист появился на сцене в простой вязаной кофте и потертых джинсах, а потом, получив награду, произнес обличительную речь. Он раскритиковал беспечность современного российского общества, отметив подмену ценностей и аморальность игорного бизнеса. В прессе эта речь произвела резонанс – цитаты из нее опубликовали крупнейшие издания.

После «Острова» Петром Мамоновым заинтересовались многие люди, которые до этого вообще не знали о его существовании. На волне успеха Лунгин позвал артиста в следующий свой фильм «Царь». Мамонов сыграл Ивана Грозного, который разрывался между тиранией и верой в Бога. Но несмотря на внушительный бюджет и сильный актерский состав, фильм не смог стать успешным.

«Образ царя у меня не вышел. Мелковат я для русского царя», – считал Петр Николаевич.

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Почти народный артист

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Начиная с 2008 года, Мамонов издавал сборники своих поэтических афоризмов, в конце 2012 года после долгого перерыва вернулся на сцену с новым моноспектаклем, а в 2013 году представил несколько новых песен.

19 февраля 2015 года Мамонов анонсировал создание группы под названием «Совершенно новые Звуки Му». Вместе с коллективом Мамонов ставил спектакли, а также параллельно продолжал участвовать в работе над фильмами.

В 2019 году Мамонов пережил инфаркт миокарда и две операции на сердце. В ноябре 2019 года он возобновил концертную деятельность творческой встречей в Санкт-Петербурге.

Мамонов нечасто становился объектом внимания СМИ. В последнее время имя артиста упоминалось только в связи с обращением его супруги Ольги Мамоновой о присвоении Петру Николаевичу звания народного артиста России. Однако в Госдуме обращение отвергли – артист ушел из жизни без заслуженного титула.

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