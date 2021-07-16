РИАМО - 16 июл. Завершается возведение «Домика зоолога» на верхнем уровне павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке. В помещениях, где будут базироваться зоологические службы, уже выполнены монолитные работы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Как рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов, в настоящее время на объекте ведется монтаж кровли и выполняется отделка.

К строительству нового павильона «Ластоногие» приступили в 2020 году. Он включит комплекс бассейнов с помещениями для морских животных (белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей).

У павильона будут две основные функции - культурно-зрелищная и научно-просветительская. Его строительство планируют завершить до конца 2021 года.

В зоопарке создают современный комплекс, в котором холодноводных морских млекопитающих будут содержать в максимально приближенной к природе среде. Кроме того, при размещении животных учтут все международные правила и нормы.

В это же время на территории зоопарка идет строительство дополнительного входа и реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу. Он соединяет «новую» территорию зоопарка со «старой».

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