РИАМО - 16 июл. Возведение входных павильонов началось на строящейся станции «Воронцовская» южного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На станции «Воронцовская» южного участка БКЛ завершены работы по устройству монолитных конструкций пешеходных выходов под номерами 4, 5 и 6. Сейчас специалисты приступили к устройству металлоконструкций», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, каркас павильонов выполнят из металла. Фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.

«Остекление павильонов выполнят из многослойного закаленного стекла и триплекса – стекла, которое применяется при производстве автомобилей», – добавил Бочкарев.

Как уточнил руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» ООО «ИБТ» Александр Ситников, спуски в подземку будут оборудованы трапом для детских колясок и маломобильных граждан, а на пешеходном выходе под номером 6 оборудуют еще и специальный лифт.

«Что же касается пешеходного выхода номер 3, то он сооружается в комплексе строительства пересадки на действующую станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии. Всего станция «Воронцовская» получит четыре пешеходных выхода – два со стороны Профсоюзной улицы и два со стороны улицы Архитектора Власова», – сказал Ситников.

Ранее Бочкарев сообщал, что открытие южного участка Большого кольца метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей пяти районов с населением около 550 тыс. человек, сократить интенсивность движения автотранспорта в этих районах и улучшить экологическую ситуацию.

Кроме того, южный участок БКЛ позволит разгрузить центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также обеспечить интеграцию в сеть метрополитена строящейся Троицкой линии.

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