РИАМО - 16 июл. Московское областное УФАС России включило ООО «Клиника №1» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с «Мособлпожспасом», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС рассмотрело сведения от Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» в отношении ООО «Клиника №1».

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по проведению ежедневных медицинских осмотров водителей автотранспортных средств на первое полугодие 2021 года. В связи с нарушением клиникой условий исполнения контракта заказчик расторг его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС клиника не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок. В результате сведения об ООО «Клиника №1» признали подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.