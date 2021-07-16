РИАМО - 16 июл. Сотрудники столичных дворцов и центров творчества проведут для посетителей мастер-классы и онлайн-турниры в честь Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля. Мероприятия состоятся 19 и 20 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи познакомит ребят старше 8 лет с правилами игры в шахматы и расскажет, как проводятся турниры. Мастер-класс состоится 19 июля. Занятие «Шахматное королевство» для детей старше 7 лет проведут в Доме детского творчества на Таганке 20 июля.

Сказку о тайнах мира шахмат расскажут участникам трансляции в Zoom, которую проведет Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» 20 июля. Кроме того, сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани» расскажут о лучших игроках мира шахмат и истории игры.

Подробная информация о мероприятиях к Международному дню шахмат доступна на официальных сайтах городских учреждений дополнительного образования.​