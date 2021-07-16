РИАМО - 16 июл. Вдова музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что прощание с ее мужем пройдет 17 июля в Донском монастыре, сообщает ТАСС.

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30», - подчеркнула вдова.

Похоронят музыканта 17 июля в подмосковном городе Верее.

Сообщение о смерти основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова появилось 16 июля на его официальной странице в Facebook. Артист умер на 71-м году жизни от последствий коронавируса. Ранее Мамонов был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии, 5 дней назад оно ухудшилось, став крайне тяжелым.

Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям. В 2019 году он пережил инфаркт и операцию на сердце.