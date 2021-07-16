РИАМО - 16 июл. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Ростуризму и другим ведомствам изучить международный опыт по развитию агротуризма, а затем подготовить положения нового законопроекта, в рамках которого планируют разрешить фермерам строить гостиницы на своих землях, пишет в пятницу газета «Известия».

В рамках действующего Земельного кодекса фермерам и крестьянам нельзя возводить никакое жилье на сельскохозяйственных угодьях. При работе над новым законопроектом важно учесть, что защита сельхозземель должна быть сохранена.

«Сегодня многие сельские территории обладают особым туристским потенциалом. В то же время вице-премьер подчеркивала, что одним из важных вопросов при наращивании агротуризма является возможность развивать инфраструктурные объекты», — сообщили в аппарате Виктории Абрамченко.

В Минсельхозе уверены, что агротуризм может придать мощный импульс социально-экономическому развитию сельских территорий. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, во время путешествий туристы могут принимать участие в сборе винограда и дегустировать напитки. По его мнению, люди должны иметь возможность остановиться на ночь при проведении такого досуга.

По мнению вице-президента крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольги Башмачниковой, во время пандемии внутренний туризм в стране получил особенный импульс. А то, что фермеры не могут строить на своих землях гостиницы, является существенной проблемой, считает эксперт.

Поручение вице-премьера РФ должны проработать до 16 августа.