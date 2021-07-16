РИАМО - 16 июл. Второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory начнется в Москве 18 августа, прием заявок на участие уже открыт, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Заявки принимают до 3 августа. Финалом станет масштабный демодень 22 октября, где покажут проекты потенциальным партнерам, инвесторам и представителям институтов культуры. Там же можно будет договориться о сотрудничестве или пилотном запуске.

Принять участие могут те, кто занимается гастрономическим, молодежным и устойчивым туризмом, развитием MICE-индустрии, медиапродуктами в туризме и traveltech-решениями.

Программа включает в себя консультации, мастер-классы, участники смогут поговорить со специалистами. Несколько бесед пройдет в формате speed dating.

«Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении», — отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Программа состоит из 6 модулей. Они расскажут о стратегии на рынке, юнит-экономике.

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