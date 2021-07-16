РИАМО - 16 июл. В районе Молжаниновский на севере Москвы расселили все дома, вошедшие в программу реновации старого жилфонда. Это первый столичный район, где программа успешно завершилась, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые квартиры, предложенные департаментом городского имущества, получили 52 человека из 16 семей. <...> Программа реновации в Молжаниновском районе завершена», - сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, жители аварийных домов на Ленинградском шоссе переехали в новостройки на Бескудниковском бульваре и Митинской улице, где в шаговой доступности находятся станции метро «Митино» и «Верхние Лихоборы».

В Северном административном округе Москвы в программу реновации вошли 514 домов, в которых проживают порядка 109 тыс. человек. Для переселения в округе подобрали 65 стартовых площадок. В настоящее время 18 домов уже передали под заселение, 42 объекта строятся или находятся на стадии проектирования.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году, ее участниками стали около 1 млн горожан.

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