РИАМО - 16 июл. В московскую больницу поступил мужчина 1982 года рождения после драки с таксистом, произошедшей днем 15 июля, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом нижней трети малой берцовой кости, левой голени без смещения.

Оказалось, что травмы пострадавшему нанес таксист. По его словам, конфликт с таксистом возник из-за его якобы неадекватного поведения.

Заявление в полицию потерпевший писать не стал, сообщив, что это его личное дело.