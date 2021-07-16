РИАМО - 16 июл. Москвичка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу кошелька, в котором находились банковские карты и два золотых кольца, одно из которых с бриллиантом, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам женщины, пропажа произошла 5 июля в парке в Хамовниках. Горожанка уточнила, что оставила кошелек на скамейке.

Стоимость одного кольца составляет 6 тыс. рублей, второе кольцо с бриллиантом 0,7-0,8 карата оценивается в 230 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.